Astrazeneca | von der Leyen | “Ho fiducia nell’Ema | sono contenta che non siano state prese scorciatoie” – Video

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Honel prodottoe honegli scienziati dell’Ema. Dobbiamo dare loro il tempo di cui hanno bisogno per valutare la frequenza degli eventi tromboembolici” rispetto alla cittadinanza vaccinata.le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von deralla vigilia della decisione dell’Ema sul vaccinoattualmente sospeso. “Bisogna rispettare procedure e rispettare il fatto che scienziati abbiano bisogno di qualche giorno per condurre le loro analisi.che non si” nell’approvazione dei vaccini, “ma si sia affrontata la strada più lunga”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Su questoder Leyen non fa sconti ad. 'Pfizer e Moderna sono affidabili,no', dice chiaramente dopo aver svolto una sorta di operazione verità sulle forniture dei prossimi ...... e anche per 'accelerare e fare meglio', 'vogliamo che le aziende produttrici rispettino i contratti', diceder Leyen , diversamente da quanto fatto da, che nel secondo trimestre '...Grande attesa per l'intervento del Presidente della Fed, Jerome Powell, che, malgrado l'effervescenza dei titoli di Stato Usa, è orientato a confermare la politica monetaria espansiva senza toccare i ...Prende le distanze da Merkel, si schiera con l'Ema sul vaccino (in attesa del nuovo ok). Sulle mancate consegne l'Ue ha le armi spuntate. Certificato vaccinale per recuperare la fiducia dei cittadini ...