Adios | l' avventura narrativa su un allevatore di suini stanco di lavorare per la Mafia è ora disponibile

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è un gioco in prima persona incentrato su una decisione particolarmente complicata. Il protagonista è undiche non vuole più collaborare con la. L'diha una vita semplice, ma è tormentato dal senso di colpa per il percorso professionale che ha scelto: ed è così che un giorno quando il suo amico sicario e il suo compagno si presentano nella proprietà per sbarazzarsi di un altro corpo, il protagonista deciderà di opporsi ai due signori. La storia quindi prende il via: il vecchio amico farà tutto il possibile per far cambiare idea all'. Ora, sarete in grado di vivere la giornata tipo di questo, visto cheper PC via Steam ad un prezzo ...