Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 09 | 45

(Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA DEI CASTELLINI UN CANTIERE ATTIVO GENERA LUNGHE CODE TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI, IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA VIA DELLA FALCOGNANA E VIA DIVINO AMORE DIREZIONEPERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO A SUTRI, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLE CASSIE NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE LASARA’ IN ZONA ROSSA FINO AL 6 APRILE NELLA CAPITALE DISATTIVATI TUTTI I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO SOSPESI INOLTRE IN ...