Vaccino AstraZeneca sospeso, Galli: «Stop farà più danno delle vaccinazioni» (Di martedì 16 marzo 2021) Il Vaccino AstraZeneca è sospeso in Italia, in attesa di verifiche e pronunciamenti dell'Ema. Il quadro è chiaro, ma c'è paura che quanto accaduto possa determinare effetti legati ai timori che potrebbero permanere nel momento in cui dovesse arrivare un nuovo via libera. Ne ha parlato il professor Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano e ospite della trasmissione Agorà su Rai 3. Vaccino AstraZeneca, il punto di vista di Galli Per delineare il quadro della situazione dal suo punto di vista ha inteso fare un passo indietro. «A me - ha ricordato - sembra un po' rivivere l'esperienza del 2014 quando fu ritirato un lotto di un Vaccino antinfluenzale e il risultato fu che i tre decessi, in qualche modo associati o attribuiti a questo ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Ilin Italia, in attesa di verifiche e pronunciamenti dell'Ema. Il quadro è chiaro, ma c'è paura che quanto accaduto possa determinare effetti legati ai timori che potrebbero permanere nel momento in cui dovesse arrivare un nuovo via libera. Ne ha parlato il professor Massimo, infettivologo del Sacco di Milano e ospite della trasmissione Agorà su Rai 3., il punto di vista diPer delineare il quadro della situazione dal suo punto di vista ha inteso fare un passo indietro. «A me - ha ricordato - sembra un po' rivivere l'esperienza del 2014 quando fu ritirato un lotto di unantinfluenzale e il risultato fu che i tre decessi, in qualche modo associati o attribuiti a questo ...

