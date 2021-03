Ultime Notizie Roma del 16-03-2021 ore 08:10 (Di martedì 16 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio AIP a sospensione precauzionale del vaccino astrazeneca in Italia la decisione della sospensione della somministrazione del vaccino astrazeneca per ragioni esclusivamente precauzionali da parte di alfa è stata assunta dopo colloquio tra il Presidente del Consiglio draghi il ministro della Salute speranza oggi l’incontro mse ma giovedì riunione straordinaria delle America’s Cup gara testa a testa ma la spunta a mio zio grande domani la gara 10 America’s Cup il vento Annulla il possibile Matchpoint Pertini New Zealand che nella prima regata di giornata adatta ancora Luna rossa portandosi sul 6 a 3 A un passo dal Riconquistare la Coppa America ma la seconda regata è annullata per poco vento ed è rinviata a domani sono 15267 positivi al test del coronavirus in Italia nelle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita in studio AIP a sospensione precauzionale del vaccino astrazeneca in Italia la decisione della sospensione della somministrazione del vaccino astrazeneca per ragioni esclusivamente precauzionali da parte di alfa è stata assunta dopo colloquio tra il Presidente del Consiglio draghi il ministro della Salute speranza oggi l’incontro mse ma giovedì riunione straordinaria delle America’s Cup gara testa a testa ma la spunta a mio zio grande domani la gara 10 America’s Cup il vento Annulla il possibile Matchpoint Pertini New Zealand che nella prima regata di giornata adatta ancora Luna rossa portandosi sul 6 a 3 A un passo dal Riconquistare la Coppa America ma la seconda regata è annullata per poco vento ed è rinviata a domani sono 15267 positivi al test del coronavirus in Italia nelle ...

