Ufficiale: Ibrahimovic torna in Nazionale. Mancava dal novembre 2016 (Di martedì 16 marzo 2021) Adesso è anche Ufficiale: Zlatan Ibrahimovic tornerà ad indossare la maglia della Svezia. L'attaccante del Milan, che non gioca in Nazionale dal novembre 2016, è stato convocato dal ct Janne Andersson per le sfide contro Georgia e Kosovo, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali, e per l'amichevole con l'Estonia. La prossima presenza in Nazionale varrà anche un record Ibra che diventerà il più anziano calciatore ad aver vestito la maglia della selezione scandinava. Foto: Kick Off L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

