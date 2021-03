Torino, cinque euro di sconto a chi va a vaccinarsi in taxi (Di martedì 16 marzo 2021) TORINO – Sconti per chi va a vaccinarsi in taxi a Torino grazie a una convenzione siglata tra l’Unità di crisi di Regione Piemonte e la società cooperativa Taxi Torino. Si tratta di 5 euro di sconto sulla corsa del taxi, che diventano 10 se si usa il taxi anche per tornare a casa. Per ottenere l’agevolazione sarà necessario comunicare al centralino della cooperativa che si vuole usufruire della “Convenzione vaccino”. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) TORINO – Sconti per chi va a vaccinarsi in taxi a Torino grazie a una convenzione siglata tra l’Unità di crisi di Regione Piemonte e la società cooperativa Taxi Torino. Si tratta di 5 euro di sconto sulla corsa del taxi, che diventano 10 se si usa il taxi anche per tornare a casa. Per ottenere l’agevolazione sarà necessario comunicare al centralino della cooperativa che si vuole usufruire della “Convenzione vaccino”.

