Sugli abusi della Storia (Di martedì 16 marzo 2021) In un mondo in cui la globalizzazione e la tecnologia smaterializzano i confini e mischiano le identità e in cui l’isolamento può aumentare o diminuire a seconda delle reti di cui si dispone, ancorarsi alla memoria del passato ha una valenza particolare per quelli che sono esclusi da tale modernità o percepiscono la propria esistenza come un unicum con specifiche tradizioni culturali o con luoghi fisici ben definiti. La nostra identità è, infatti, soggetta a una fragilità strutturale e, pertanto, la memoria è spesso fondamentale nella costruzione di un senso di appartenenza. Si confonde però spesso tra memoria e Storia vera e propria. Essendo la memoria stessa esposta a una serie di fattori che possono facilmente influenzarla (i “ricordi” sono comunque personali), dovrebbe essere la Storia a fissare la nostra reale conoscenza degli eventi passati. Gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) In un mondo in cui la globalizzazione e la tecnologia smaterializzano i confini e mischiano le identità e in cui l’isolamento può aumentare o diminuire a seconda delle reti di cui si dispone, ancorarsi alla memoria del passato ha una valenza particolare per quelli che sono esclusi da tale modernità o percepiscono la propria esistenza come un unicum con specifiche tradizioni culturali o con luoghi fisici ben definiti. La nostra identità è, infatti, soggetta a una fragilità strutturale e, pertanto, la memoria è spesso fondamentale nella costruzione di un senso di appartenenza. Si confonde però spesso tra memoria evera e propria. Essendo la memoria stessa esposta a una serie di fattori che possono facilmente influenzarla (i “ricordi” sono comunque personali), dovrebbe essere laa fissare la nostra reale conoscenza degli eventi passati. Gli ...

Advertising

HuffPostItalia : Sugli abusi della Storia - TirrenoLivorno : ?? L'INCHIESTA. Lo storico locale sul lungomare di Livorno al centro dei sospetti per i lavori di ristrutturazione e… - MianiAttilio : International Web Post LA MARCIA PER LA GIUSTIZIA DELL’AUSTRALIA Migliaia di donne scendono in piazza contro il s… - KorazymOrg : Aotearoa Gate. In Nuova Zelanda abusi su 250mila persone in 70 anni, in massima parte minori. Parte la Fase 2 della… - Sissisymon : Un'altra donna che mente sugli abusi...che vergogna! Chi scrive queste sceneggiature? @RaiUno #Makari -

Ultime Notizie dalla rete : Sugli abusi Ue - Mercosur un accordo da fermare (16/03/2021) Approvare il trattato darebbe un forte segnale politico: che gli orribili abusi dei diritti umani ... le violazioni dei diritti umani e la crudeltà sugli animali, distruggendo così i mezzi di ...

I sacri palazzi tra scandali e riforme. Intervista a Gianluigi Nuzzi È davvero così? Proprio in queste settimane è in corso in Vaticano il processo sugli abusi denunciati dai chierichetti del Papa. Un caso nato da un mio libro, dove avevo evidenziato l'insabbiamento ...

Australia, march4justice: migliaia di donne in piazza contro il silenzio sugli abusi sessuali la Repubblica Sugli abusi della Storia In un mondo in cui la globalizzazione e la tecnologia smaterializzano i confini e mischiano le identità e in cui l’isolamento può aumentare o diminuire a seconda delle reti di ...

L'Ali chiede al Presidente della Regione uno screening periodico per una didattica in presenza sicura Sono aumentati gli abusi sui minori e i casi di maltrattamento in casa. Sono aumentati i casi di malessere psicologico: ansia, disturbi del sonno, regressione, comportamenti a rischio. La perdita di ...

Approvare il trattato darebbe un forte segnale politico: che gli orribilidei diritti umani ... le violazioni dei diritti umani e la crudeltàanimali, distruggendo così i mezzi di ...È davvero così? Proprio in queste settimane è in corso in Vaticano il processodenunciati dai chierichetti del Papa. Un caso nato da un mio libro, dove avevo evidenziato l'insabbiamento ...In un mondo in cui la globalizzazione e la tecnologia smaterializzano i confini e mischiano le identità e in cui l’isolamento può aumentare o diminuire a seconda delle reti di ...Sono aumentati gli abusi sui minori e i casi di maltrattamento in casa. Sono aumentati i casi di malessere psicologico: ansia, disturbi del sonno, regressione, comportamenti a rischio. La perdita di ...