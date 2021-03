Speranza: "Chi ha fatto il vaccino AstraZeneca non deve preoccuparsi" (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - "Chi ha già fatto il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in merito alla sospensione cautelativa del vaccino AstraZeneca in Italia e altri paesi europei. "La decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell'istituto tedesco per i vaccini", ha spiegato Speranza. "C'è stato confronto a livello tecnico e poi politico che ha portato a questa misura di natura precauzionale - ha continuato - Ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - "Chi ha giàilnon ha ragione di essere preoccupato". Lo ha detto il ministro della Salute Robertointervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, in merito alla sospensione cautelativa delin Italia e altri paesi europei. "La decisione di ieri di sospendereè di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell'istituto tedesco per i vaccini", ha spiegato. "C'è stato confronto a livello tecnico e poi politico che ha portato a questa misura di natura precauzionale - ha continuato - Ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di ...

