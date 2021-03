“Sono offeso, so io come mi sento…”. Pierpaolo Pretelli lo ha detto pubblicamente. E parla di Giulia Salemi (Di martedì 16 marzo 2021) Da quando Sono usciti dalla casa Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a far parlare di loro. Soprattutto Giulia, ‘cancellata’ da Tommaso Zorzi ormai ex amico. Se dentro la casa più spiata d’Italia i due erano molto amici, non può dirsi lo stesso alla luce delle nuove affermazioni e del gesto nei riguardi della ex di Francesco Monte. Una fiducia che sembra essere stata tradita per sempre. Giulia Salemi si è spesa in tanti tentativi per fare tornare il rapporto di sempre con Tommaso, ma i risultati non Sono stati quelli sperati. Infatti l’ex gieffina non è stata allontanata solo nella vita reale, ma anche sui social. La scelta di Tommaso Zorzi è andata incontro al consenso di molti. Stiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Da quandousciti dalla casacontinuano a farre di loro. Soprattutto, ‘cancellata’ da Tommaso Zorzi ormai ex amico. Se dentro la casa più spiata d’Italia i due erano molto amici, non può dirsi lo stesso alla luce delle nuove affermazioni e del gesto nei riguardi della ex di Francesco Monte. Una fiducia che sembra essere stata tradita per sempre.si è spesa in tanti tentativi per fare tornare il rapporto di sempre con Tommaso, ma i risultati nonstati quelli sperati. Infatti l’ex gieffina non è stata allontanata solo nella vita reale, ma anche sui social. La scelta di Tommaso Zorzi è andata incontro al consenso di molti. Stiamo ...

