Serie B, Castagnetti fa gol alla Mascara e la Cremonese passa a Chiavari (Di martedì 16 marzo 2021) Successo esterno della Cremonese sul campo dell'Entella per 2-0 nel match della 10^ di ritorno in Serie B. Bellissimo il gol dalla sua metà campo di Castagnetti che prova un tiro improvviso di sinistro e sorprende incredibilmente Borra! Magia con tanto di applausi. Il gol è simile a quello che Peppe Mascara con la maglia del Palermo fece al Barbera. Tre punti d'oro per i grigiorossi contro l'Entella che la partita precedente aveva dato segnali positivi pareggiando in trasferta contro la Spal.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/andrea pecchia/status/1371870890892406787" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Successo esterno dellasul campo dell'Entella per 2-0 nel match della 10^ di ritorno inB. Bellissimo il gol dsua metà campo diche prova un tiro improvviso di sinistro e sorprende incredibilmente Borra! Magia con tanto di applausi. Il gol è simile a quello che Peppecon la maglia del Palermo fece al Barbera. Tre punti d'oro per i grigiorossi contro l'Entella che la partita precedente aveva dato segnali positivi pareggiando in trasferta contro la Spal.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/andrea pecchia/status/1371870890892406787" ITA Sport Press.

Advertising

zazoomblog : Serie B Castagnetti fa gol alla Mascara e la Cremonese passa a Chiavari - #Serie #Castagnetti #Mascara - zazoomblog : Serie B Entella - Cremonese 0 - 2: gol folle di Castagnetti - #Serie #Entella #Cremonese #folle - ItaSportPress : Serie B, Castagnetti fa gol alla Mascara e la Cremonese passa a Chiavari - - sportli26181512 : Virtus Entella-Cremonese 0-2: Vittoria per la Cremonese nel match valevole per la ventinovesima giornata della Seri… - DiMarzio : #SerieB | Le immagini della magia di #Castagnetti in #EntellaCremonese -