Scuole chiuse, sempre più a distanza: il tacito accordo tra docenti e alunni (Di martedì 16 marzo 2021) “Sono convinto che, per quanto noi insegnanti cerchiamo di capire come non far copiare gli studenti in didattica a distanza, ci riescano lo stesso: mi sono messo il cuore in pace, è impossibile evitarlo” afferma bonariamente rassegnato un insegnante di fisica e matematica di un liceo scientifico milanese. È un aspetto poco discusso delle Scuole e della DAD, anche se quotidianamente al centro delle dinamiche di ogni classe. Come valutare gli studenti tenendo conto della possibilità che copino? La conclusione degli insegnati è stata confermata dalla maggior parte degli studenti con cui ha parlato il Post: “È veramente molto difficile riuscire a beccare tutte le volte che i ragazzi copiano”, sostiene uno studente di terza media. “I prof non possono essere mai sicuri al cento per cento che non copiamo”, conferma una studentessa in terza superiore. Lezione ... Leggi su newsagent (Di martedì 16 marzo 2021) “Sono convinto che, per quanto noi insegnanti cerchiamo di capire come non far copiare gli studenti in didattica a, ci riescano lo stesso: mi sono messo il cuore in pace, è impossibile evitarlo” afferma bonariamente rassegnato un insegnante di fisica e matematica di un liceo scientifico milanese. È un aspetto poco discusso dellee della DAD, anche se quotidianamente al centro delle dinamiche di ogni classe. Come valutare gli studenti tenendo conto della possibilità che copino? La conclusione degli insegnati è stata confermata dalla maggior parte degli studenti con cui ha parlato il Post: “È veramente molto difficile riuscire a beccare tutte le volte che i ragazzi copiano”, sostiene uno studente di terza media. “I prof non possono essere mai sicuri al cento per cento che non copiamo”, conferma una studentessa in terza superiore. Lezione ...

Advertising

ElenarussoTW : #zonarossa bambini nel parco per le scuole chiuse. Che bella la voce dei bambini! - matteograndi : Due terzi del paese in lockdown. Ospedali in difficoltà. Attività commerciali ferme. Scuole chiuse. Qualcuno gli… - TgrBasilicata : +++chiuse anche le scuole dell’infanzia in Basilicata+++@TgrRai - MicheleAnnibale : RT @AlessioBuzzanca: Questo è l’elenco dei negozi aperti a Porta di Roma. Tutte le scuole invece sono chiuse. Bene,no? Ipermercato Spazio C… - pensatore84 : @matteorenzi Ma quindi scusa, giusto per capire: adesso le scuole chiuse vanno bene mentre prima urlavi ai quattro… -