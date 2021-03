Rummenigge: “È un piacere veder giocare l’Inter, Conte ha fatto un ottimo lavoro. Bayern su Brozovic? Mai avuto contatti” (Di martedì 16 marzo 2021) Karl Heinz Rummenigge, attualmente dirigente del Bayern Monaco ma con un passato con la maglia dell’Inter, cui è rimasto molto legato, ha parlato proprio dei nerazzurri e della loro volata verso lo scudetto nell’Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “L’importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra non deve sentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente“. “Quello che sta facendo la differenza -prosegue l’ex punta tedesca- è il rendimento stabile e tatticamente è molto interessante. Una tattica che si adatta alla squadra, grazie al merito di Conte che ha fatto un ottimo lavoro. Si vede che l’Inter oggi è diversa da quella di due anni fa ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Karl Heinz, attualmente dirigente delMonaco ma con un passato con la maglia del, cui è rimasto molto legato, ha parlato proprio dei nerazzurri e della loro volata verso lo scudetto nelvista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “L’importante ora è non perdere la concentrazione, perché è un momento buonissimo, ma la squadra non deve sentire di avere già preso lo scudetto. Se si concentra fino in fondo vincerà nettamente“. “Quello che sta facendo la differenza -prosegue l’ex punta tedesca- è il rendimento stabile e tatticamente è molto interessante. Una tattica che si adatta alla squadra, grazie al merito diche haun. Si vede cheoggi è diversa da quella di due anni fa ...

