Pandemia, Rai Documentari racconta Nel viaggio anche il dolore di Bergamo - Video

A un anno dall'inizio della Pandemia, una co-produzione internazionale in due parti racconta come il mondo ha vissuto l'esperienza del Covid e la vita dei long-covid, i reduci guariti dal virus ma ancora segnati dai postumi della malattia. Il dolore vissuto a Cremona e Bergamo si intreccia nel Documentario con quello delle persone nel mondo. In onda in seconda serata il 18 marzo su Rai 3 e il 25 marzo su Rai 2.

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia Rai Oscar, Laura Pausini piange su Zoom: dedica la nomina al papà e all'Italia ... 'La Rai mi ha chiesto alcuni anni fa di fare Sanremo con Paola Cortellesi, un anno me lo ha ... Non l'abbiamo pensata dedicata alla pandemia. Era agosto e c'era la riapertura, speravo di non doverla ...

Presentata l'edizione 2021 del Napoli Teatro Festival. ...chi continua a subire quotidianamente sulla sua pelle le dure conseguenze economiche della pandemia ... Media partner nel 2021 saranno invece Rai Cultura , Rai5 , che trasmetterà alcuni eventi della ...

''Pandemic'', con Rai Documentari viaggio nel Covid, un anno dopo

Milano - Sanremo, tutta la gara sulla Rai ALESSANDRIA - Non era mai successo che in televisione si potesse seguire tutta la Milano - Sanremo, dal ritrovo delle squadre a Milano fino al traguardo a Sanremo, dopo 299 chilometri. La Rai ha decis ...

