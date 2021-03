Occorre più trasparenza sui vaccini, il governo prende esempio dal Regno Unito (Di martedì 16 marzo 2021) Occorre più trasparenza sui vaccini. Più dati e informazioni in modo tale di rassicurare i cittadini. Non basta che addetti ai lavori o anche esponenti di governo predicano ai media di non creare allarmismi. E il caso AstraZeneca in Italia ne è una testimonianza. Notizie frammentate, azioni di singole regioni che sospendono il siero dell'azienda anglo-svedese, generando sempre più dubbi alla popolazione. Manca un'unica regia per l'informazione. Il ministero della Salute dovrebbe prendere esempio dal Regno Unito dove, tra l'altro, la campagna vaccinale procede a ritmo serrato con oltre 23 milioni di dosi proprio di AstraZeneca già somministrate e non è stata presa alcuna decisione di sospensione del vaccino. Eppure, secondo i dati ufficiali, sono morte ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 16 marzo 2021)piùsui. Più dati e informazioni in modo tale di rassicurare i cittadini. Non basta che addetti ai lavori o anche esponenti dipredicano ai media di non creare allarmismi. E il caso AstraZeneca in Italia ne è una testimonianza. Notizie frammentate, azioni di singole regioni che sospendono il siero dell'azienda anglo-svedese, generando sempre più dubbi alla popolazione. Manca un'unica regia per l'informazione. Il ministero della Salute dovrebberedaldove, tra l'altro, la campagna vaccinale procede a ritmo serrato con oltre 23 milioni di dosi proprio di AstraZeneca già somministrate e non è stata presa alcuna decisione di sospensione del vaccino. Eppure, secondo i dati ufficiali, sono morte ...

