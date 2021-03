Morta a 77 anni Ombretta Fumagalli Carulli: era stata sottosegretaria nei governi Ciampi, D’Alema e Amato II (Di martedì 16 marzo 2021) È Morta a Milano, a 77 anni compiuti da pochi giorni, Ombretta Fumagalli Carulli, prima donna docente di diritto canonico. La sua scomparsa arriva al termine di una lunga malattia. In parlamento entrò per la prima volta nel 1987, eletta nelle file della Democrazia Cristiana come deputata. Divenne sottosegretario alle Poste nel governo Ciampi, aderì nel 1994 al Centro cristiano democratico e fu rieletta alla Camera nelle liste di Forza Italia diventando sottosegretario alla Protezione Civile nel primo governo Berlusconi. Eletta al senato, nel 1997 passò a Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini e divenne nel 1999 sottosegretario all’Interno del governo D’Alema e sottosegretario alla Sanità nel governo Amato II. Carismatica, colta, sempre attenta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Èa Milano, a 77compiuti da pochi giorni,, prima donna docente di diritto canonico. La sua scomparsa arriva al termine di una lunga malattia. In parlamento entrò per la prima volta nel 1987, eletta nelle file della Democrazia Cristiana come deputata. Divenne sottosegretario alle Poste nel governo, aderì nel 1994 al Centro cristiano democratico e fu rieletta alla Camera nelle liste di Forza Italia diventando sottosegretario alla Protezione Civile nel primo governo Berlusconi. Eletta al senato, nel 1997 passò a Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini e divenne nel 1999 sottosegretario all’Interno del governoe sottosegretario alla Sanità nel governoII. Carismatica, colta, sempre attenta ...

Advertising

Corriere : «Mia mamma, 88 anni, morta perché investita da ragazzini in monopattino sul marciapiede» - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - fisco24_info : È morta a Milano Ombretta Fumagalli Carulli: AGI - È morta a Milano, a 77 anni, Ombretta Fumagalli Carulli. È stata… - rosanna_357 : RT @lordfed3: Il 9 marzo scorso è morta una professoressa di Cerveteri. 51 anni, docente di lettere, aveva ricevuto la prima dose di vaccin… - ZenatiDavide : Milano, morta la giurista ed ex politica Ombretta Fumagalli Carulli: MILANO. È morta a Milano, a 77 anni compiuti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Morta anni Treviso, morta di notte a 14 anni, lo strazio della mamma: «Stava benissimo poi a mezzanotte quell'urlo» Il Messaggero Coronavirus, cala l'indice di contagio ma salgono i morti e le terapie intensive Sono 20.396 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 369 mila tamponi effettuati, per un indice di contagio ...

Auto ferma semaforo, travolta in pieno: morti una mamma e i suoi tre figli Una madre di 28 anni e i tre figli piccoli sono morti in uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto sette veicoli. L'auto della donna è andata a fuoco dopo lo schianto ...

Sono 20.396 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 369 mila tamponi effettuati, per un indice di contagio ...Una madre di 28 anni e i tre figli piccoli sono morti in uno spaventoso incidente stradale che ha coinvolto sette veicoli. L'auto della donna è andata a fuoco dopo lo schianto ...