Advertising

zazoomblog : Monterchi muore mentre fa la Dad: aveva 14 anni. La tragica scoperta della mamma - #Monterchi #muore #mentre… - cronaca_news : Monterchi (Arezzo), ragazza di 14 anni muore davanti al computer mentre si collega da casa per la Dad… - infoitinterno : Monterchi, muore a 14 anni mentre si sta collegando con la scuola per la Dad - Robertenor : RT @rep_firenze: Monterchi, muore a 14 anni mentre si sta collegando con la scuola per la Dad [aggiornamento delle 18:51] -

Ultime Notizie dalla rete : Monterchi muore

Mamma e figlia erano conosciute nella piccola comunità didove la donna si era trasferita insieme alla figlia in un appartamento datole in affitto dalla famiglia del proprio titolare.La ragazzina, unica figlia, viveva a(Arezzo) con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante. Le due vivevano sole. La 14enne frequentava l'Itc di Sansepolcro con ...Monterchi (provincia di Arezzo), ragazza di 14 anni muore davanti al computer mentre si collega da casa per la Dad, forse per un malore.Muore a 14 anni da sola a casa: si stava per collegare con la scuola in Dad. La storia scioccante di una studentessa giovanissima ...