Mezza Europa blocca Astrazeneca. Roma, Parigi e Berlino scelgono la cautela. Mentre l’Ema certifica Pfizer, J&J e Moderna contro le varianti (Di martedì 16 marzo 2021) Un vaccino nato male. Già prima del via libera alla produzione, del resto, Astrazeneca aveva sollevato polemiche per la sua efficacia. E ora arriva lo stop alla somministrazione. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto l’estensione in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il divieto di utilizzo del siero anglo-svedese contro il Covid-19 su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei e, spiegano fonti del ministero della Salute, dopo un colloquio tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante la giornata, Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna. Ulteriori approfondimenti sono attualmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Un vaccino nato male. Già prima del via libera alla produzione, del resto,aveva sollevato polemiche per la sua efficacia. E ora arriva lo stop alla somministrazione. L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha disposto l’estensione in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il divieto di utilizzo del siero anglo-svedeseil Covid-19 su tutto il territorio nazionale. La decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei e, spiegano fonti del ministero della Salute, dopo un colloquio tra il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante la giornata, Speranza ha avuto colloqui con i ministri della Salute di Germania, Francia e Spagna. Ulteriori approfondimenti sono attualmente ...

Advertising

lorepregliasco : Ema che non ha mai espresso la necessità di sospendere la vaccinazione, o sbaglio? Soprattutto, vale la pena creare… - Agenzia_Italia : Mezza Europa ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca. Per precauzione - ilriformista : “Non vi è alcuna morte documentata che sia stata collegata a un vaccino contro il #COVID19' #AstraZeneca… - SorryNs : RT @SensoDiNausea: Sospesa in mezza Europa la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. L'EMA l'aveva approvato, AIFA l'aveva approvato… - alessandrosv82 : RT @SensoDiNausea: Sospesa in mezza Europa la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. L'EMA l'aveva approvato, AIFA l'aveva approvato… -