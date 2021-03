Lorenzo Musetti è nel main draw ad Acapulco. Ora Diego Schwartzman (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzo Musetti, nella notte italiana, è approdato nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Acapulco. Il next gen di Carrara, nel turno decisivo di qualificazione dell’ Abierto Mexicano Telcel, ha regolato per 6-4 6-2 il portoghese Frederico Ferreira Silva. Adesso, nel suo match di primo turno, se la dovrà vedere con il numero 9 del mondo Diego Schwartzman, recente vincitore a Buenos Aires. La sfida contro il campione argentino è programmata già per questa notte. I due scenderanno in campo sul centrale intorno all’ 1:00 (ora italiana). Per Lorenzo, in caso di una clamorosa vittoria, ci sarebbe al secondo turno il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Sempre stanotte saranno protagonisti anche gli altri due italiani presenti in Messico. Si tratta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021), nella notte italiana, è approdato nel tabellone principale del torneo ATP 500 di. Il next gen di Carrara, nel turno decisivo di qualificazione dell’ Abierto Mexicano Telcel, ha regolato per 6-4 6-2 il portoghese Frederico Ferreira Silva. Adesso, nel suo match di primo turno, se la dovrà vedere con il numero 9 del mondo, recente vincitore a Buenos Aires. La sfida contro il campione argentino è programmata già per questa notte. I due scenderanno in campo sul centrale intorno all’ 1:00 (ora italiana). Per, in caso di una clamorosa vittoria, ci sarebbe al secondo turno il vincente del derby americano tra Frances Tiafoe e Brandon Nakashima. Sempre stanotte saranno protagonisti anche gli altri due italiani presenti in Messico. Si tratta ...

