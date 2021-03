Leonardo. Pd, Utopia e Italia in Comune: “Se ne discuta in consiglio comunale” (Di martedì 16 marzo 2021) La FIOM-CGIL ha reso noto che il gruppo Leonardo-Finmeccanica ha comunicato ai sindacati l’esubero di 1.000 dipendenti per la Divisione Aerostrutture della quale fa parte lo stabilimento Leonardo di Grottaglie. Ciò è la conferma della profonda crisi del comparto aereo e del rischio di pesante ricaduta sullo stabilimento Leonardo di Grottaglie che da tempo vive le difficoltà legate alla costruzione delle fusoliere Boeing 787. Per questo riteniamo indispensabile un urgente intervento sul piano politico-istituzionale. Il 27 novembre 2020, il consiglio comunale approvò all’unanimità un ordine del giorno con il quale si invitata il Sindaco ad assumere tutte le necessarie iniziative per scongiurare un preoccupante futuro che genera profonda inquietudine tra i lavoratori e le loro famiglie. In ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 16 marzo 2021) La FIOM-CGIL ha reso noto che il gruppo-Finmeccanica ha comunicato ai sindacati l’esubero di 1.000 dipendenti per la Divisione Aerostrutture della quale fa parte lo stabilimentodi Grottaglie. Ciò è la conferma della profonda crisi del comparto aereo e del rischio di pesante ricaduta sullo stabilimentodi Grottaglie che da tempo vive le difficoltà legate alla costruzione delle fusoliere Boeing 787. Per questo riteniamo indispensabile un urgente intervento sul piano politico-istituzionale. Il 27 novembre 2020, ilapprovò all’unanimità un ordine del giorno con il quale si invitata il Sindaco ad assumere tutte le necessarie iniziative per scongiurare un preoccupante futuro che genera profonda inquietudine tra i lavoratori e le loro famiglie. In ...

Leonardo. Pd, Utopia e Italia in Comune: "Se ne discuta in consiglio comunale"

