Lascia il figlio di 5 anni a casa senza riscaldamento per andare a farsi la tinta ai capelli: il bimbo muore per ipotermia (Di martedì 16 marzo 2021) Lascia il figlio di 5 anni in casa senza riscaldamento mentre fuori è sottozero e il bimbo muore. Il tragico avvenimento è accaduto nella piccola città ucraina di Kamianka-Dniprovska. Lì, come riporta il Sun che a sua volta cita il servizio di un tv locale ucraina, una donna di 28 anni è uscita di casa per andare a tingersi i capelli da una vicina di casa. Quando è rientrata poche ore dopo il piccolo non stava bene. La donna ha chiamato un'ambulanza ma quando sono arrivati i medici per il cinquenne non c'era più nulla da fare. Il bimbo è morto per ipotermia. Dalle foto fornite da una tv locale si vedono le condizioni di estrema miseria ...

xgiorgia_dc : Come se non bastasse mio padre lascia tutto il giorno la TV accesa ed è snervante questa cosa, perché poi figlio si… - CarmenBianchet : @storie_italiane @eleonoradaniele Sono in Stato di protezione, vivo anonima in un'altra città lontana da mio figlio… - Italia_Notizie : Ucraina, mamma lascia figlio di 5 mesi in casa gelida. Bebè muore assiderato - salvatoredim : RT @forzagranata1: Lascia il figlio di 5 mesi solo in casa a -4 gradi per andare a tingersi i capelli e il bimbo muore - forzagranata1 : Lascia il figlio di 5 mesi solo in casa a -4 gradi per andare a tingersi i capelli e il bimbo muore -