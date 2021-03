La Francia restituisce un Klimt che i nazisti presero a una vittima dell'Olocausto (Di martedì 16 marzo 2021) Fra poche settimane il dipinto Cespugli di rose sotto gli alberi dipinto da Gustav Klimt nel 1905, e che per decenni ha fatto bella mostra di sé al Musée d'Orsay di Parigi, uscirà definitivamente da ... Leggi su globalist (Di martedì 16 marzo 2021) Fra poche settimane il dipinto Cespugli di rose sotto gli alberi dipinto da Gustavnel 1905, e che per decenni ha fatto bella mostra di sé al Musée d'Orsay di Parigi, uscirà definitivamente da ...

compgirodivite : La Francia restituisce un dipinto di Klimt sottratto dai nazisti - AndreaMarano11 : La Francia restituisce un dipinto di Klimt sottratto dai nazisti - JCultHeritCrime : ?? Il @MinistereCC ha appena annunciato in conferenza stampa la #restituzione di un dipinto di #Klimt trafugato dura… - borrillo62 : RT @fabiospes1: Per #Regeni. #Augias restituisce la Legion d'Onore alla Francia che 'premia' al-Sisi. @EnricoLetta lo farà anche lei la… - fabiospes1 : Per #Regeni. #Augias restituisce la Legion d'Onore alla Francia che 'premia' al-Sisi. @EnricoLetta lo farà anch… -