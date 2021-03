In Lombardia liste di riserva per evitare che dosi di vaccino vadano disperse (Di martedì 16 marzo 2021) Per evitare che dosi di vaccino vadano disperse, a causa della mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creato liste di riserva omogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall’ordinanza n° 2/2021 firmata dal Commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Non sono previste né ammesse autocandidature. “Sono giornate – spiega il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi – in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per ‘candidarsi’ alla somministrazione del vaccino, ma su questo punto è necessario fare ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) Perchedi, a causa della mancata presentazione di alcuni pazienti, tutti i centri vaccinali lombardi hanno creatodiomogenee con le categorie interessate nella fase 1 bis e uno ter, secondo quanto disposto dall’ordinanza n° 2/2021 firmata dal Commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Non sono previste né ammesse autocandidature. “Sono giornate – spiega il direttore generale del Welfare di Regione, Giovanni Pavesi – in cui, anche legittimamente, i cittadini pongono domande. Molte persone si stanno anche presentando negli ospedali per ‘candidarsi’ alla somministrazione del, ma su questo punto è necessario fare ...

