Il Presidente Mattarella depone una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa di Aldo Moro

Il 16 marzo del 1978 veniva rapito il Presidente della DC, Aldo Moro, e trucidata la sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Il Presidente Mattarella ha deposto una corona di fiori.

