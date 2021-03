Advertising

DPCgov : #16marzo #Coronavirus: nuovo assetto per il #ComitatoTecnicoScientifico, per ottimizzarne il funzionamento nell'amb… - ilpost : Il Comitato Tecnico Scientifico è stato riorganizzato e sarà coordinato da Franco Locatelli - RaiNews : Dopo l'uscita di Agostino Miozzo cambia il Comitato tecnico scientifico - LaNotiziaTweet : Cambia il Comitato tecnico scientifico. Ridotto a 12 esperti. #Locatelli nominato nuovo coordinatore. #Brusaferro è… - agomariagreco : E quindi abbiamo un nuovo Comitato Tecnico Scientifico, con meno membri e un solo portavoce. Anvedi sto Draghi... -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Tecnico

Ecco come cambia ilscientifico e chi sono i nuovi membri Di: Giammaria Lavena Saranno 12 i nuovi membri delscientifico, coordinanti dal presidente del Consiglio superiore di Sanità ...ROMA " Il capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore delScientifico, Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell'emergenza coronavirus, ha ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il ...Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha riorganizzato il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che si occupa di fornire consulenze sulla ...Continua a salire l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive (siamo al 35%, il 4% in più in una settimana). Intanto l'Ue annuncia un accordo con Pfizer per anticipare 10 milioni di vaccini ...