Il Comitato Studentesco di istituto: cos’è, componenti, nomina, compiti. Scarica esempio di regolamento (Di martedì 16 marzo 2021) Il Comitato Studentesco di istituto, previsto dall'art. 13 commi 4 del D.Lvo n.297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio di istituto ovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 marzo 2021) Ildi, previsto dall'art. 13 commi 4 del D.Lvo n.297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre aiespressamente indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca di, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea), può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al consiglio diovvero al collegio docenti o al dirigente scolastico nei rispettivi ambiti di competenza. L'articolo .

