Advertising

leoberthi : RT @cronachelucane: DUPLICE OMICIDIO e SUICIDIO a Massafra (TA) - Non chiamatelo Femminicidio, è duplice omicidio volontario e suicidio. Tr… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ha ucciso moglie e suocera lunedì: trovato impiccato nel Tarantino #AntonioGranata - mattinodinapoli : Ha ucciso moglie e suocera: trovato impiccato a un albero nel Tarantino - SassiLive : RAFFAELE CIRIELLO UCCISO “PER ERRORE” 19 ANNI FA IN CISGIORDANIA FOTOGRAFAVA LE GUERRE, IL RICORDO DELLA MOGLIE - zazoomblog : Duplice femminicidio a Taranto ritrovato impiccato l’uomo che ha ucciso la moglie e la suocera - #Duplice… -

Ultime Notizie dalla rete : ucciso moglie

... impiccato in un agrumeto di sua proprietà, vicino al mare; un elicottero dell'Arma aveva individuato l'auto con cui l'uomo si era allontanato da casa, a Massafra, dopo avere suocera ...L'uomo avevae suocera colpendole alla gola con un coltello e anche, sembrerebbe, con un attrezzo da lavoro (forbici o cesoie) e ferendole alla testa, nel tardo pomeriggio di ieri. La ...MASSAFRA - Il 61enne Antonio Granata, che lunedì pomeriggio ha ucciso moglie e suocera a Massafra, si tolto la vita impiccandosi.Tragico epilogo dunque. Inutili le ricerche per arrestarlo. Notizia in ...Massimiliano Rosolino malattia moglie Natalia Titova: non pochi siti ne hanno scritto, ma ecco come sta davvero la maestra di danza oggi.