Fedez e il ritardo sui vaccini anti-Covid agli anziani: «Assurdo» (Di martedì 16 marzo 2021) Fedez e il diario social su instagram guarda le foto «Tutto francamente Assurdo»: Fedez non usa giri di parole per descrivere il ritardo nella somministrazione dei vaccini anti-Covid agli anziani. Il rapper ha condiviso tra le storie di Instagram il messaggio ricevuto dalla nonna 90enne relativo al ritardo nella somministrazione del vaccino. E il pensiero non può che andare a tutte le persone anziane che stanno vivendo lo stesso disagio. ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 marzo 2021)e il diario social su instagram guarda le foto «Tutto francamente»:non usa giri di parole per descrivere ilnella somministrazione dei. Il rapper ha condiviso tra le storie di Instagram il messaggio ricevuto dalla nonna 90enne relativo alnella somministrazione del vaccino. E il pensiero non può che andare a tutte le persone anziane che stanno vivendo lo stesso disagio. ...

