È morta a Milano Ombretta Fumagalli Carulli (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - È morta a Milano, a 77 anni, Ombretta Fumagalli Carulli. È stata esponente politico della Democrazia Cristiana, prima donna docente di diritto canonico e prima donna eletta dal parlamento come componente del Csm. A darne l'annuncio Pierferdinando Casini: "Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli con cui ho condiviso un lungo cammino nella politica democratico-cristiana. Giurista di grande qualità, espressione profonda del cattolicesimo liberale, Ombretta è stata anche esponente di primo piano nei governi, svolgendo i suoi incarichi con intelligenza e senso dello Stato. Alla famiglia vorrei indirizzare i sensi del mio più profondo cordoglio".

