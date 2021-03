D’Ambrosio positivo al Covid. Il comunicato dell’Inter (Di martedì 16 marzo 2021) Il difensore dell’Inter, Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid. A comunicarlo è stata direttamente la società nerazzurra con una nota sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) Il difensore, Daniloè risultatoal. A comunicarlo è stata direttamente la società nerazzurra con una nota sul proprio sito ufficiale. Questo il: “FC Internazionale Milano comunica che Daniloè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - SkySport : ULTIM'ORA INTER D'AMBROSIO POSITIVO AL CORONAVIRUS È in quarantena presso la propria abitazione #SkySport #Inter… - TuttoMercatoWeb : Danilo D'Ambrosio positivo al Covid-19: il comunicato dell'Inter. Salterà il Sassuolo - nomeutentedi : RT @stevenzhang9I: Danilo D'Ambrosio positivo al COVID-19 perché abbiamo finito le risorse economiche e non abbiamo più mascherine per i no… - DottorStrowman2 : RT @marifcinter: D'Ambrosio è andato a Torino con la squadra con tampone negativo, domenica ultimo contatto con i compagni, lieve malessere… -

