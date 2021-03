Comunali Napoli, Salvini ‘vota’ Maresca e punge de Magistris (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Spero Maresca si candidi: i partiti facciano un passo indietro per il bene di Napoli“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Radio Crc sulle Comunali nel capoluogo campano, auspicando la corsa del pm Catello Maresca. “Surreale che Napoli abbia un sindaco che si sta occupando di un’altra Regione“, dice poi su Luigi de Magistris candidato alla presidenza della Calabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sperosi candidi: i partiti facciano un passo indietro per il bene di“. Così il leader della Lega, Matteoa Radio Crc sullenel capoluogo campano, auspicando la corsa del pm Catello. “Surreale cheabbia un sindaco che si sta occupando di un’altra Regione“, dice poi su Luigi decandidato alla presidenza della Calabria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

