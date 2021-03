Biella, docente morto dopo vaccino AstraZeneca: “Nessuna correlazione con siero” (Di martedì 16 marzo 2021) Potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio ad aver ucciso Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni di Cossato, in provincia di Biella morto domenica mattina, 14 ore dopo aver fatto il vaccino AstraZeneca. docente morto dopo vaccino AstraZeneca: “Nessuna correlazione con siero” L’autopsia non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi. Il cuore e gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021) Potrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio ad aver ucciso Sandro Tognatti, l’insegnante di 57 anni di Cossato, in provincia didomenica mattina, 14 oreaver fatto il: “con” L’autopsia non ha evidenziato trombi, come avvenuto in altri casi. Il cuore e gli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

