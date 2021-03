Bersani a La7: “Emergenza vaccini? Consiglierei a Draghi di parlare ai cittadini, ci sono momenti in cui si ha bisogno del volto del politico” (Di martedì 16 marzo 2021) “Silenzio del governo scandaloso sull’Emergenza vaccini? Prima quello là parlava troppo, e ora questo parla poco…Però certo ci sono momenti nei quali i cittadini hanno bisogno anche del volto del politico. Quindi anche io Consiglierei a Draghi di parlare agli italiani, veda lui come ma qualcosa la gente vuole sentirselo dire”, così Pierluigi Bersani (Articolo 1), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Secondo Bersani in questa vicenda “Conte-Draghi”, bisogna prendere in esame il cosiddetto “populismo delle élite“. “Perché prima sul governo Conte c’è stato un massacro oltre al ragionevole, ora di Draghi, una descrizione come se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) “Silenzio del governo scandaloso sull’? Prima quello là parlava troppo, e ora questo parla poco…Però certo cinei quali ihannoanche deldel. Quindi anche iodiagli italiani, veda lui come ma qualcosa la gente vuole sentirselo dire”, così Pierluigi(Articolo 1), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Secondoin questa vicenda “Conte-”, bisogna prendere in esame il cosiddetto “populismo delle élite“. “Perché prima sul governo Conte c’è stato un massacro oltre al ragionevole, ora di, una descrizione come se ...

