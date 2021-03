America’s Cup, Francesco Bruni: “Quando NZ è vicina è come voler annegare un pesce. Sbagliata la scelta del vento” (Di martedì 16 marzo 2021) Francesco Bruni ha ammesso l’errore commesso durante la gara-9 della America’s Cup, dove una Sbagliata lettura del campo di regata durante l’ultimo tratto di bolina ha portato al sorpasso da parte di Team New Zealand. Fino a quel momento Luna Rossa era stata magistrale ed era riuscita a tenersi dietro Te Rehutai, nonostante la velocità incredibile dei Kiwi. Team Prada Pirelli ha perso la battaglia e ora si trova sotto per 3-6 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano è con le spalle al muro e ora bisogna vincere quattro regate di fila per mettere le mani sulla Vecchia Brocca. Francesco Bruni, co-timonere insieme a James Spithill, ha voluto coprire la sinistra in quel momento cruciale della regata, andando in disaccordo col fuoriclasse ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)ha ammesso l’errore commesso durante la gara-9 dellaCup, dove unalettura del campo di regata durante l’ultimo tratto di bolina ha portato al sorpasso da parte di Team New Zealand. Fino a quel momento Luna Rossa era stata magistrale ed era riuscita a tenersi dietro Te Rehutai, nonostante la velocità incredibile dei Kiwi. Team Prada Pirelli ha perso la battaglia e ora si trova sotto per 3-6 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano è con le spalle al muro e ora bisogna vincere quattro regate di fila per mettere le mani sulla Vecchia Brocca., co-timonere insieme a James Spithill, ha voluto coprire la sinistra in quel momento cruciale della regata, andando in disaccordo col fuoriclasse ...

