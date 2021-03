Viabilità Roma Regione Lazio del 15-03-2021 ore 17:45 (Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZO 2021 ORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA Regione Lazio, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. CANTIERE DI RIFACIMENTO ROTATORIA SULLA PROVINCIALE 101° DEI CASTELLI RomaNI A POMEZIA. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DELLE MONACHELLE E LA LAURENTINA CONCLUSI I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA. TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A GAETA. INIZIATI OGGI I LAVORI IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 15 MARZOORE 17.35 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA, DA OGGI E’ IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E AUTOCERTIFICAZIONI PER GLI SPOSTAMENTI. CONSENTITI SOLO QUELLI SOLO PER MOTIVI DI LAVORO, NECESSITÀ O URGENZA E’ SEMPRE CONSENTITO RIENTRARE PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. CANTIERE DI RIFACIMENTO ROTATORIA SULLA PROVINCIALE 101° DEI CASTELLINI A POMEZIA. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DELLE MONACHELLE E LA LAURENTINA CONCLUSI I LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALL’ALTEZZA DI PALESTRINA. TRAFFICO SCORREVOLE CI SPOSTIAMO A GAETA. INIZIATI OGGI I LAVORI IN ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 03 - 2021 ore 16:30 A CAVE RIMANDATI QUELLI DI PAVIMENTAZIONE, NEL TRATTO INTERESSATO LA VIABILITÀ RISULTA SCORREVOLE. ... SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO CANCELLATO IL TRENO DA FLAMINIO DELLE 18.10, ATTIVATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 03 - 2021 ore 15:30 DUNQUE NEL TRATTO INTERESSATO LA VIABILITÀ RISULTA SCORREVOLE. CAMBIAMO ARGOMENTO A CAUS DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, LA REGIONE LAZIO, DA OGGI E' IN ZONA ROSSA TORNANO DIVIETI E ...

