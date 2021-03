Vaccino Sputnik, Cavaleri : probabile ok a maggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Il via libera Ema al Vaccino Sputnik V potrebbe arrivare "a fina aprile" o più probabilmente "a maggio". A dirlo, ospite su Radio 24, è Marco Cavaleri , responsabile della Strategia vaccini delll'Ema, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il via libera Ema alV potrebbe arrivare "a fina aprile" o più probabilmente "a". A dirlo, ospite su Radio 24, è Marco, responsabile della Strategia vaccini delll'Ema, ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Sputnik V: raggiunti accordi per avviare la produzione in Italia, Spagna, Francia e Germania - LaStampa : Coronavirus: “Italia, Francia, Spagna e Germania produrranno il vaccino Sputnik V” - TgLa7 : #Vaccino: Ue, al momento no negoziati per lo Sputnik V - noitre32 : La scienza cala la maschera sui vaccini: la medicina non c’entra, siamo nel bel mezzo di una guerra vaccinale… - TommyBrain : Vaccino russo, Marco Rizzo-PC: +Lo Sputnik non è validato perché c'è un blocco atlantico che ...' -