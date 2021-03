Vaccini: via al piano anti - Covid, immunità di gregge entro fine settembre (Di lunedì 15 marzo 2021) "Vaccinare l'80% gli italiani entro fine settembre". Una percentuale che garantirebbe sostanzialmente l'ambita immunità di ... Leggi su wallstreetitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) "Vaccinare l'80% gli italiani". Una percentuale che garrebbe sostanzialmente l'ambitadi ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini via Covid, il commissario Figliuolo firma l'ordinanza: 'Vaccini residui a soggetti disponibili' I vaccini a mRna infatti una volta preparati devono essere somministrati e non posso essere più conservati. Da qui il caso di molte dosi inutilizzate e quindi buttate via. Leggi Anche Vaccino anti - ...

L'Italia sospende AstraZeneca. Stop anche in altri Paesi ... anche in questo caso, la decisione è stata presa in via precauzionale. Il governo federale avrebbe agito seguendo una raccomandazione dell'Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei) di ...

Vaccini, sospesa in via precauzionale la somministrazione di AstraZeneca in tutto il Paese Regione Emilia Romagna Lo stop ad AstraZeneca blocca tremila vaccini in provincia «L’Aifa – dichiarano dalla direzione aziendale della Asl di Rieti – ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo ...

L'Ema si pronuncerà giovedì 18 su AstraZeneca All'analisi del Comitato per la sicurezza dell'Agenzia europea dei medicinali,i casi di trombosi come possibili effetti collaterali del vaccino ...

