USA | Yellen studia imposta minima globale su multinazionali

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il segretario al Tesoro Janetsta lavorando con altri paesi ad un accordo per aggiornare le norme sulla tassazione delle societàin modo da stabilire una tassa, che tra l’altro impedirebbe ad un’azienda di lasciare un Paese per spostarsi in un altro con sistema di tassazione più vantaggioso. E’ quanto riferisce il Washington Post. Il segretario del Tesoro sta partecipando ai negoziati in corso presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che riunisce 140 paesi, su come aggiornare le norme fiscali globali in modo da riflettere gli sviluppi dell’economia digitale. Un pilastro del lavoro del gruppo è incentrato su un’non vincolante. L’idea di una tassazione ...