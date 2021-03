Tragedia familiare nel Tarantino, 61enne uccide la moglie e la suocera (Di lunedì 15 marzo 2021) Omicidio a Massafra (Taranto). Un uomo di 61 ha ucciso la moglie e poi la suocera prima di darsi alla fuga. MASSAFRA (TARANTO) – Omicidio a Massafra, in provincia di Taranto, nella giornata di lunedì 15 marzo 2021. Un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie e la suocera prima di darsi alla fuga. Gli inquirenti si sono messi subito sulle tracce del presunto omicida. Sono stati instituiti diversi posti di blocco per rintracciare e fermare il 61enne. L’assassino, prima di scappare, avrebbe annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Omicidio a Massafra, la ricostruzione La ricostruzione della Tragedia familiare è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso omicida. Al loro arrivo, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021) Omicidio a Massafra (Taranto). Un uomo di 61 ha ucciso lae poi laprima di darsi alla fuga. MASSAFRA (TARANTO) – Omicidio a Massafra, in provincia di Taranto, nella giornata di lunedì 15 marzo 2021. Un uomo di 61 anni ha ucciso lae laprima di darsi alla fuga. Gli inquirenti si sono messi subito sulle tracce del presunto omicida. Sono stati instituiti diversi posti di blocco per rintracciare e fermare il. L’assassino, prima di scappare, avrebbe annunciato l’intenzione di togliersi la vita. Omicidio a Massafra, la ricostruzione La ricostruzione dellaè ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a lanciare l’allarme sarebbe stato lo stesso omicida. Al loro arrivo, ...

Advertising

news_mondo_h24 : Tragedia familiare nel Tarantino, 61enne uccide la moglie e la suocera - dna67 : La malignità di un banale. Perché solo un banale può semplificare a tal punto una tragedia familiare di questa port… - VacondioLidia : @matteosalvinimi Lo difende perché ha paura di trovarsi sola e di non essere in grado di superare la grande tragedi… - Daniele75144186 : La sorella Madè tanto brava alla fine eredita tutto. con la nuova legge sugli omicidi in famiglia eredita tutto. Se… - FrancescoMurat8 : @EleonoraCamilli Una tragedia. Lo dico come caregiver familiare da anni. -