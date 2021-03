Traffico Roma del 15-03-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane valore didecisamente bassi quelle registrate in queste ore anche in virtù delle restrizioni sugli spostamenti varate per far fronte all’emergenza San in corso la regione Lazio si trova in zona rossa spostamenti consentiti soltanto per motivi di salute o di necessità incrementati su tutto il territorio controlli da parte delle forze dell’ordine nessuna segnalazione sul raccordo anche sulla tangenziale sulle principali vie consolari non si registrano impedimenti nuovi lavori in via di Grottarossa la strada è transitabile a senso unico alternato in prossimità di via Germana ...