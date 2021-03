Tornano aggressivi gli iPhone 12 da 64 e 128 GB con le offerte Amazon

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ci siamo lasciati alle spalle un mesetto abbondante di rialzi per le diverse versioni dell’12 in commercio nel nostro Paese. Dopo la prime sporadiche promozioni che abbiamo trattato anche sul nostro magazine la scorsa settimana, oggi 15 marzo bisogna analizzare più da vicino le migliori occasioni chemette a disposizione dei potenziali acquirenti del melafonino. A prescindere dal fatto che possiate essere interessati alla variante da 64 o 128 GB. Vediamo, dunque, come stanno le cose questo lunedì. Prezzo aggiornato per12 da 64 GB suQualora dovesse essere di vostro gradimento anche la variante cromatica verde, in queste ore è possibile portarsi a casa un12 da 64 GB a 849 euro. Si tratta di un device acquistabile anche attraversoPrime, ...