Segugio.it, rc auto in aumento, calano per le moto (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (/Labitalia) - I prezzi rc di febbraio per le auto sono in aumento, in calo per le moto. A dirlo l'Osservatorio assicurativo auto e moto di marzo 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia. Per il comparto auto: il premio lordo rc è stato di 377 euro nel mese di febbraio 2021, crollato del 9,9% rispetto ai 424 euro di febbraio 2020. A livello mensile, dopo mesi di continuo calo, il premio è in aumento del 2,7%, rispetto a gennaio 2021, pur rimanendo su livelli molto bassi; Per il comparto moto: il premio lordo rc si è attestato a 264 euro nel mese di febbraio 2021, in ribasso del 21,7% rispetto allo stesso mese del 2020. Dopo un trend lievemente rialzista iniziato a settembre 2020, i ...

