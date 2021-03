Recensione Ethera Gold 2 5 + CyberWorld per Kontakt | ma che libreria!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 15 marzo 2021) Le librerie disono un must per ogni music producer o musicista che si rispetti. Abbiamo avuto il piacere di provare la pluripremiata libreria2.5 con l’espansioneperdell’italiano Stefano Maccarelli, e questa è la nostra2.5 e la sua espansionefanno parte di un gruppo di librerie perche vanno a formare la collezione “Series”. Questa libreria è attualmente la più ricca ed estesa della serie, anche grazie alla recente espansioneche arricchisce il repertorio dei campioni a disposizione degli utenti. Le librerie della seriesono diventate nel tempo un must ...