Ponte Morandi, le accuse contestate ai 68 indagati (Di lunedì 15 marzo 2021) . Nel mirino della Procura anche l'ex numero uno di Autostrade Giovanni Castellucci. GENOVA – . I pubblici ministeri hanno reso noti i motivi dell'iscrizione sul fascicolo delle persone coinvolte nel crollo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, a tutti gli indagati vengono contestati i reati di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, ma anche omissione dolosa di controlli infortunistici per non aver messo sul viadotto i dispositivi che segnalassero l'instabilità del viadotto. Tra le persone finite nel mirino della Procura anche l'ex numero uno Giovanni Castellucci e il braccio destro Paolo Berti. Le altre accuse La Procura di Genova ha diviso gli indagati in diversi gruppi. Nel primo ci sono sette nomi a cui vengono addebitati i falsi report sulle condizioni del ...

