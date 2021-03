PlayStation e Naughty Dog amore a prima vista: già prima dell'acquisizione 'c'era un insolito livello di fiducia' (Di lunedì 15 marzo 2021) In una recente intervista con GamesRadar, il co-fondatore di Naughty Dog, Andy Gavin, ha rivelato che lo studio ha lavorato "così strettamente" con Sony prima dell'acquisizione del 2001 che "avrebbe anche potuto essere ritenuto uno studio first party". Tale era il rapporto che l'ex lead technical artist, Eric Iwasaki, ha affermato che c'era un "insolito livello di fiducia" tra entrambe le parti. Riflettendo sull'inizio della serie di Jak and Daxter, Gavin ha inoltre affermato che, nonostante non avesse alcun obbligo contrattuale al momento, Naughty Dog aveva un "gentlemen's agreement" (un patto tra gentiluomini) con Sony e, questo, avrebbe spinto il team a non fare un gioco diverso per Microsoft. ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 marzo 2021) In una recente intercon GamesRadar, il co-fondatore diDog, Andy Gavin, ha rivelato che lo studio ha lavorato "così strettamente" con Sonydel 2001 che "avrebbe anche potuto essere ritenuto uno studio first party". Tale era il rapporto che l'ex lead technical artist, Eric Iwasaki, ha affermato che c'era un "di" tra entrambe le parti. Riflettendo sull'inizioa serie di Jak and Daxter, Gavin ha inoltre affermato che, nonostante non avesse alcun obbligo contrattuale al momento,Dog aveva un "gentlemen's agreement" (un patto tra gentiluomini) con Sony e, questo, avrebbe spinto il team a non fare un gioco diverso per Microsoft. ...

