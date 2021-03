Pippa Middleton mamma bis | è nata Grace Elizabeth Jane | la seconda figlia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Pippa Middleton e James Matthews sono genitori per la seconda volta. Il magazine Hello! ha annunciato la notizia del parto, avvenuto nelle prime ore di lunedì 15 marzo, rivelando pure il sesso e il nome del bebè: è una splendida bambina di circa tre chili e si chiama Grace Elizabeth Jane. «Stanno tutti bene e sono davvero felicissimi», sono le parole dell’insider. «È andato tutto alla perfezione».

Amica

è felicemente sposata con James Matthews . Eppure, c'è stato un momento in cui il suo nome è stato prepotentemente accostato a quello di Harry. Le immagini die Harry al ...Il magazine britannico Page Six lo aveva rivelato già lo scorso dicembre. Allora era solo una indiscrezione. Adesso arriva la conferma: la notizia riguarda, la sorella di Kate. E a mettere nero su bianco è stata la mamma, Carole, che in un'intervista a Good Housekeeping ha fatto sapere: 'Spero di vedere la mia famiglia più di ...Il magazine Hello! annuncia il parto, la sorella di Kate e il marito James Matthews sono di nuovo genitori: «Stanno tutti bene e sono felicissimi». Una nuova cuginetta per i principini George, Charlot ...Tempismo perfetto per Pippa Middleton che ha dato alla luce la sua bambina, questa mattina alle 4.22. Ed è diventata mamma bis, a poche ore dalla festa popolare. Kate Middleton, ...