Pd | Orlando | ' chiarimento su quello che è successo in questi mesi' **

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma 15 mar. (Adnkronos) - "Non so se ci sarà spazio per Matteo Renzi, penso che ci sia l'esigenza di un confronto per chiarireche èin" nel Pd. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea, ospite di Tg 2 post.

... sul nuovo governo Letta non lascerà il rapporto ai tre ministri dem (Franceschini,, ... Questa decisione deriva dalla volontà di evitare uno scontro tra correnti che potrebbe indebolire il. ......i fedelissimi del neo segretario fanno sapere che " a differenza della gestione del Presidente del Lazio - sul Governo Draghi Letta non lascerà il rapporto ai tre ministri(Franceschini,, ...Insomma, non vuole fare la fine del “Re travicello” come invece qualche capo bastone Pd spera. Sul fronte interno probabilmente all’inizio Letta non farà nessun nuovo vicesegretario/a. O per lo meno n ...I capigruppo di Camera e Senato potrebbero essere sostituti da esponenti dem meno "renziani". Letta vorrebbe continuare con l’alleanza con il M5s.