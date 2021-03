Omicidio a Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola in strada: aveva 77 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Assalto di fuoco a Fuorigrotta. Un uomo è stato a ucciso colpi di pistola poco prima delle 19.30 in via Leopardi. La vittima si chiamava Antonio Volpe, 77 anni, già noto alle forze... Leggi su ilmattino (Di lunedì 15 marzo 2021) Assalto di fuoco a Fuorigrotta. Unè stato adipoco prima delle 19.30 in via Leopardi. La vittima si chiamava Antonio Volpe, 77, già noto alle forze...

occhio_notizie : Inutili i soccorsi, per l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le inda… - rep_napoli : Napoli: omicidio in strada a Fuorigrotta, ucciso 77enne con numerosi precedenti penali [aggiornamento delle 20:20] - Yogaolic : RT @rep_napoli: Napoli, omicidio in strada a Fuorigrotta [aggiornamento delle 20:10] - rep_napoli : Napoli, omicidio in strada a Fuorigrotta [aggiornamento delle 20:10] - St4tlerWaldorf : Oh, zona rossa, coprifuoco, tutto chiuso ma forze dell'ordine solo sul lungomare a favore di telecamera... BRAVI!!… -