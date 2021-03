MotoGP, Marc Marquez: "Non escludo di esserci nella prima gara" (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo essere tornato in pista con una pit bike , il campione spagnolo Marc Marquez è volato a Doha per ricevere la dose di vaccino che la Dorna ha messo a disposizione per i piloti del paddock MotoGP. ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo essere tornato in pista con una pit bike , il campione spagnoloè volato a Doha per ricevere la dose di vaccino che la Dorna ha messo a disposizione per i piloti del paddock. ...

Advertising

infoitsport : MotoGP, Marc Marquez: “Non escludo di esserci nella prima gara” - sportface2016 : #MotoGP Le parole di Marc #Marquez che non esclude il rientro per il #QatarGP - motosprint : #MotoGP, Marc #Marquez: “Non escludo di esserci nella prima gara” #QatarGP - dirosamarcello1 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Marc #Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' #Qatar - Gazzetta_it : #MotoGP Marc #Marquez dopo il vaccino: 'Non escludo di correre il primo GP, vediamo' #Qatar -