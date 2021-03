Moto Guzzi festeggia i primi 100 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) MANDELLO DEL LARIO (LECCO) - Moto Guzzi festeggia i suoi primi 100 anni. Un secolo di storia, di Motociclette, di vittorie, di avventure, di personaggi che hanno costruito il mito del Marchio dell'... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 marzo 2021) MANDELLO DEL LARIO (LECCO) -i suoi100. Un secolo di storia, diciclette, di vittorie, di avventure, di personaggi che hanno costruito il mito del Marchio dell'...

Advertising

RegLiguria : MOTO GUZZI, L'AQUILA DORATA NATA A GENOVA COMPIE 100 ANNI Nata il 15 marzo 1921 a Genova, Moto Guzzi è il sogno d'… - Agenzia_Ansa : Cent'anni di passione, vittorie e avventure per Moto Guzzi e per una storia su due ruote che ha conquistato il mond… - ansa_liguria : Moto Guzzi: a Genova consegnato atto costitutivo - GenovaEventi : 100 anni fa nasceva il mitico marchio @motoguzziclub, ideato dall'imprenditore genovese Giorgio Parodi. In occasion… - Marcel_Bel89 : Moto Guzzi: a Genova consegnato atto costitutivo -